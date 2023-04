Genekt door pech: jong talent Alec Segaert ziet zijn kansen in een rittenkoers in rook opgaan

Alec Segaert heeft in de Circuit des Ardennes moeten opgeven. Hij was ziek geworden.

Na 3 ritten in de Circuit des Ardennes stond Alec Segaert 3e in het klassement. Ook stond hij aan de leiding in het jongerenklassement.

Maar aan het einde van de 3e rit zou Segaert ziek geworden zijn. Hij kwam in de slotetappe niet meer aan de start en zo kon hij zijn goede positie in het klassement niet verdedigen.

Information d’importance : le troisième du général, Alec Segaert (Lotto), qui ne pointait qu’à 20 secondes du maillot jaune, ne prendra pas le départ, malade depuis la fin d’étape d’hier. — David Calais (@Davcls) April 9, 2023

De slotrit werd uiteindelijk door Luke Lamperti gewonnen. Mathias Bregnhöj werd 28e en stelde de eindzege veilig.