Adrie van der Poel kritisch voor Merijn Zeeman en Jumbo-Visma: "Niet zo verstandig"

Adrie van der Poel blikt nog eens terug op het voorjaar. Onder meer een uitspraak van Merijn Zeeman valt niet goed bij hem.

Jumbo-Visma domineerde voor de Ronde van Vlaanderen de Vlaamse klassiekers met winst in de Omloop Het Nieuwsblad, Kuurne-Brussel-Kuurne, Gent-Wevelgem, de E3 Saxo Classic en Dwars door Vlaanderen.

Maar volgens sportief directeur Merijn Zeeman zou het voorjaar van Jumbo-Visma niet geslaagd zijn zonder een overwinning in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Dat lukte dus niet want Wout van Aert werd vierde in de Ronde en derde in Parijs-Roubaix.

Adrie van der Poel vond die uitspraak van Zeeman dan ook niet goed. "Ik weet niet of dat zo verstandig is geweest naar zijn renners toe. Die grote koers kon de kers op de taart zijn, maar die uitspraak zou mij als renner geraakt hebben. Ik zou hem aangesproken hebben", zegt hij bij Sporza.