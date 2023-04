Arnaud De Lie spreekt gevoelens van frustratie tegen en klopt zich op de borst: "Dat is niet slecht"

Anaud De Lie was één van de weinige Belgen die zich in de kijker reed. Hij klopte zich op de borst na de Brabantse Pijl, over het niveau dat hij nog haalde aan het einde van een slopend voorjaar. Niet ten onrechte.

Het was pas in de finale dat we De Lie op de voorposten van de groep der favorieten zagen. Lotto Dstny had immers lange tijd Andreas Kron voorin. "Kron was goed, maar niet goed genoeg om de besten te volgen", stelde ook De Lie aan de aankomst vast.

Ik ga al drie maanden à bloc

Nadat de Deen gelost was, oogde De Lie nog sterk op de klimmetjes bij de favorieten. Meer dan een zevende plaats zat er echter niet meer in. Frustrerend? "Gefrustreerd ben ik niet. Dit is het einde van het eerste deel van het seizoen. Ik ga al drie maanden à bloc en ik ben nog op de afspraak. Dat is niet slecht"

"Mijn voorjaar is goed geweest", blikt De Lie tevreden terug. "Ik ben sterker geworden. Het is goed dat ik elk jaar sterker word." De riem mag er nu wel even af bij het goudhaantje van Lotto Dstny. "Vanavond een pintje drinken? We zullen zien."