Hoe kunstjes Van der Poel ook Alpecin-Belgen boost geven: "Zelf snel bij favorieten zonder Pidcock, Wout en Mathieu"

Bij afwezigheid van Mathieu van der Poel zet Alpecin-Deceuninck vol in op zijn Belgen in het volgende blok van wedstrijden. Op Quinten Hermans en Gianni Vermeersch bijvoorbeeld.

In de Brabantse Pijl is het al zover. "De Ronde van het Baskenland was de laatste koers om mij voor te bereiden op de komende periode. We zullen zien wat het gegeven heeft", zei Quinten Hermans aan de start in Leuven. Vooral Hermans werd al bij het kransje favorieten geplaatst.

"Of dat terecht is? Als ik mijn benen van Dwars door Vlaanderen heb, is het zeker terecht. Ik had toch graag in de Ronde van het Baskenland iets meer bevestiging gekregen. Als de toppers zoals Pidcock, Wout van Aert en Mathieu van der Poel er niet zijn, sta ik er al rap tussen, zeker? We gaan proberen aanvallend te koersen", belooft Hermans.

© photonews

In elk geval lopen ze bij Alpecin-Deceuninck op wolkjes. "Als je een kopman hebt die het kan afmaken, geeft dat altijd een extra boost", verwijst Gianni Vermeersch naar Mathieu van der Poel en diens zege in de Hel van het Noorden. "We waren voor Parijs-Roubaix ook al goed bezig."

Dat Van der Poel en Philipsen in Frankrijk twee van de drie podiumplaatsen inpalmden, maakte het wel helemaal af. "In Roubaix vielen alle puzzelstukjes in mekaar. We hadden geen materiaalpech, iedereen was op de afspraak. We worden daar één en twee, dat is fantastisch."