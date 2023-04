Na Parijs-Roubaix rekent Alpecin-Deceuninck op andere kopmannen: "Dezelfde voorbereiding als van der Poel gebruikt"

Alpecin-Deceuninck rekent vanaf de Brabantse Pijl op Quinten Hermans. Hij heeft naar eigen zeggen een goede voorbereiding gehad.

Na Parijs-Roubaix zijn Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen niet meer de kopman. Voor de Brabantse Pijl zijn dat Sören Kragh Andersen en ook Quinten Hermans. Die laatste zat een week eerder nog in het Baskenland.

In de Ronde van het Baskenland legde Hermans zijn laatste hand als voorbereiding voor zijn doelen in het voorjaar. Vanaf de Brabantse Pijl tot en met Luik-Bastenaken-Luik is hij telkens de kopman.

"Eerst had ik een hoogtestage in Denia", vertelde Hermans aan Het Nieuwsblad. "Ik heb gezien dat die bij de Vlaamse kern heeft gewerkt en ik heb hetzelfde schema als van der Poel en Philipsen gevolgd, alleen 3 weken later. Voor was het Baskenland wat voor hen de Tirreno-Adriatico was."

Hermans voelt zich voor de Brabantse Pijl verderstaan dan een jaar eerder. Al vond hij het Baskenland wel een pittige ronde. Hij hield zich enkele dagen afzijdig en haspelde de ritten in spaarmodus af. "Dat is beter om in de klassiekers top te zijn", besloot Hermans.