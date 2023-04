Sonny Colbrelli over de afloop van Parijs-Roubaix: "Ik ben 100% zeker"

Mathieu van der Poel won Parijs-Roubaix. Al werd het verloop onder meer door de pech van Wout Van Aert bepaald.

Sonny Colbrelli won in 2021 in barre omstandigheden Parijs-Roubaix. Zondag was hij er niet meer als renner, maar wel om zijn ploeg Bahrain Victorious te steunen. "Ik hielp met de juiste bandendruk te kiezen en met de tactiek. Ook gaf ik bidons aan de renners", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

Ook Colbrelli zag op het einde Wout Van Aert op Carrefour de l'Arbre lek rijden. Mathieu van der Poel reed weg en won Parijs-Roubaix na een solo van 15 km.

"Het was een knotsgekke wedstrijd", vindt Colbrelli. "Het was leuk om naar te kijken en van der Poel en Van Aert staken erboven uit. Maar zonder die lekke band hadden we een spurt op de wielerpiste gekregen. Ik ben 100% zeker." Wie dan zou gewonnen hebben, kon Colbrelli niet zeggen.