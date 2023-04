Tadej Pogacar ziet voor de Amstel Gold Race een belangrijke concurrent wegvallen

Enric Mas zal de Amstel Gold Race niet rijden. Dat heeft zijn ploeg Movistar laten weten.

Movistar maakte zijn selectie voor de Amstel Gold Race bekend. Daarbij hoorde geen Enric Mas. Hij slaat de Nederlandse klassieker over, maar zal wel de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik rijden.

Zo is er al een belangrijke concurrent minder voor topfavoriet Tadej Pogacar. Mas toonde dit seizoen al dat hij in orde is. Zo werd hij afgelopen week nog 5e in de Ronde van het Baskenland. Op de enige zware aankomst bergop werd hij 3e.

Movistar zal wel nog altijd met een sterke ploeg aan de start staan. Alex Aranburu, Ruben Guerreiro, Gonzalo Serrano, Jorge Arcas, José Joaquín Rojas, Gorka Izagirre en Johan Jacobs zullen de Amstel Gold Race rijden.