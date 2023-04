Na Fenix-Deceuninck is een 2e Belgische ploeg zeker van deelname aan de Tour voor vrouwen

Komende zomer doen 22 teams aan de Tour de France Femmes mee. 17 teams waren al zeker van deelname, 15 omdat ze tot de WorldTour behoren en 2 door hun prestaties in 2022.

Zo was er al een Belgisch team zeker van deelname aan de Tour, want Fenix-Deceuninck behoort tot de WorldTour. Wie in de zomer zal meerijden, is nog niet duidelijk. Momenteel staat de grote ronde nog niet op iemands programma.

Vrijdagmiddag maakte de organisatie de 5 wildcards voor de overige plaatsen bekend. Ook een Belgisch team kreeg een wildcard en dat was AG Insurance-Soudal Quick-Step. Momenteel staat de Tour op het programma van Ashleigh Moolman en Justine Ghekiere.

Zo mag de ploeg van Jolien D'Hoore, na de 1e editie, ook aan de 2e editie deelnemen. Ook voor de ploeg van de gebroeders Roodhooft is dat het geval.

🤩 Here are the 22 teams that will take to the start of the #TDFF2023 avec @GoZwift! See you in @ClermontFd on July 23!



🤩 Voici les 22 équipes qui prendront le départ du #TDFF2023 avec @GoZwift ! Rendez-vous le 23 juillet à @ClermontFd pour le Grand Départ ! pic.twitter.com/i29siyK7Gx