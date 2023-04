Patrick Lefevere over nieuw fenomeen bij Remco Evenepoel: "Ik word er gek van"

Het zit niet mee voor Patrick Lefevere en Soudal Quick-Step in het voorjaar. En ook de valse geruchten over het starten van Evenepoel in bijvoorbeeld de Amstel is Lefevere beu.

Enkel in Nokere Koerse kon Soudal Quick-Step dit voorjaar al zegevieren. In de rest van de klassiekers moest de ploeg tevreden zijn met een (verre) ereplaats. Maar desondanks alle miserie doet de ploeg het niet slecht. Want het mocht dit seizoen al 18 keer zegevieren en verzamelde al 47 podiumplaatsen. "Wij, Belgen, kijken met een vergrootglas van hier tot Tokio naar de uitslagen van deze koersen, maar desondanks staan we vierde in de World Tour-stand. Om maar te zeggen", zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad. Remco Evenepoel Op de echte kopman van de ploeg, Remco Evenepoel, is het nog wachten tot Luik-Bastenaken-Luik. Ook al verspreidde er zich deze week het gerucht dat Evenepoel plots zou starten in de Amstel Gold Race. Ook voor de Ronde was er een soortgelijk gerucht. Dinsdagavond verspreidde dat gerucht over de Amstel zich na een bericht op een Spaanse wielersite. De telefoon van Lefevere ontplofte meteen, journalisten belden hem in blinde paniek op. "Ik word gek van die fake-accounts op Twitter en Facebook", zucht Lefevere nog.