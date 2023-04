Patrick Lefevere heeft een tip voor mensen die zich als Remco Evenepoel uitgeven

Patrick Lefevere was afgelopen week opnieuw het slachtoffer van een vals Facebook-account. Voor de personen die valse accounts van Remco Evenepoel maken, heeft hij een tip.

Begin deze week was er opeens onverwacht nieuws. Remco Evenepoel zou aan de Amstel Gold Race meedoen. Dat had Patrick Lefevere op Facebook aangekondigd. Alleen: het was een vals profiel. Evenepoel rijdt de Amstel dus niet en komt pas enkele dagen voor Luik-Bastenaken-Luik terug naar België.

Voor Lefevere was het niet de 1e keer dat hij met valse profielen op sociale media te maken kreeg. In Het Nieuwsblad gaf hij aan dat hij er genoeg van heeft, maar om daar een juridische zaak van te maken. Dat zal hij niet meteen doen.

Zelf zit Lefevere op Instagram en Twitter, maar verder zal hij zich niet met andere sociale media of dergelijke platformen bezighouden. Ook niet met Strava.

Over Strava had Lefevere nog iets te melden: "Van valse Remco-profielen op Strava heb ik nog niet gehoord. Maar wie dat geloofwaardig kan brengen, mag in mijn bureau langskomen om over een contract te praten."