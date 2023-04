Derde keer, goede keer voor Demi Vollering in de Amstel Gold Race, die nu wel Lotte Kopecky dankbaar is

Derde keer, goede keer voor Demi Vollering in de Amstel Gold Race. De Nederlandse zorgde samen met Lotte Kopecky alweer voor een één-tweetje voor SD Worx.

In 2021 en 2022 eindigde Demi Vollering twee keer tweede in de Amstel Gold Race. Ze had van de Amstel dan ook een groot doel gemaakt dit jaar. In vijf koersdagen eindigde Vollering al vier keer in de top vijf met winst in de Strade Bianche en Dwars door Vlaanderen.

Maar dit keer kon Vollering het dus wel afmaken in de Amstel Gold Race met een aanval in de laatste twee kilometer. "Dit is geweldig. Ik kan het nog niet geloven", zei Vollering in het flashinterview.

Perfect plan

"Dit was ons plan en we hebben het goed uitgevoerd. Veel renners zaten er op hun tandvlees en het was perfect voor ons, want Lotte (Kopecky) was supergoed. Zij zei me dat ik moest gaan", zei Vollering nog.

"Het was daarna pijnlijk. Ik durfde niet achterom te kijken, maar ik hoopte dat ze zouden twijfelen. En met deze wattages zou het dan moeilijk zijn om me te grijpen. Dit was ook een harde en koude editie en daar houd ik wel van. Daar heb ik ook de hele dag aan gedacht."

"Ik was er al twee keer dichtbij en toen had ik altijd op mijn sprint vertrouwd. Nu wilde ik solo gaan", besloot Vollering nog.