Eddy Planckaert: "Denk je dat Wout van Aert daar op zit te wachten? Nee, laat het uit"

Eddy Planckaert was tot een aantal jaar geleden een vaste analist bij de openbare omroep. Maar leven voor de koers doet Planckaert niet meer.

Eddy Planckaert is af en toe wel nog te zien in televisieprogramma's en in interviews in kranten, maar echt als analist voor elke koers is Planckaert niet meer te zien. Dat besluit nam hij een aantal jaar geleden.

Planckaert legt bij Primo uit waarom hij dat deed. "Ik had dat kunnen doen tot mijn 75ste: analyses geven, een beetje studeren en naar de koers kijken. Maar ik laat dat nu liever aan de jonge gasten. Ik heb daar geen goesting meer voor."

Wout van Aert

"Bovendien ga ik niet graag in discussie. Iedereen zijn gedacht is mijn devies. En die jongere generatie weet gewoon veel meer van de huidige techniek. Denk je dat Wout van Aert op mijn analyse zit te wachten? Nee, laat het uit", zegt Planckaert nog.

"Ik ben heel mijn leven coureur geweest, maar ik ben niet bezeten van de koers", klinkt het nog. Planckaert is nog altijd bezig met de renovatie van zijn kasteel in Frankrijk.