Tom Pidcock komt weer boven water met podiumplek in Amstel Gold Race, maar: "Daar worstel ik nog mee"

Tom Pidcock moest in de Amstel Gold Race zijn meerdere erkennen in Tadej Pogačar en Ben Healy. Derde was dan ook het best haalbare stelde de Brit.

Tom Pidcock nam na de Ronde van Vlaanderen een kleine rustpauze met het oog op de Ardense klassiekers. In de Amstel Gold Race toonde Pidcock zich weer een van de sterksten in koers.

De Brit moest op de Keutenberg zijn meerdere erkennen in Tadej Pogačar en moest even later ook nog Ben Healy laten gaan. Pidcock moest ook nog alles uit de kast halen om Kron en Lutsenko af te houden voor de derde plaats.

"Ik had niets meer over op het einde, ik was helemaal leeg. Het was een lange slotfase, maar ik eindig toch nog op het podium", zei Pidcock achteraf bij Sporza. Woensdag start Pidcock al in de Waalse Pijl, zondag in Luik-Bastenaken-Luik.

Worstelen met de afstand

"Ik voelde me goed, maar ik worstelde misschien wat met de afstand (253,6 kilometer). Dit was mijn eerste koers na een trainingsblok. Meestal voel ik me beter na die eerste wedstrijddag, maar er is niet veel tijd meer tot de volgende afspraak."