🎥 Tao Geoghegan Hart bezorgt in de Ronde van Alpen op een steile aankomst INEOS Grenadiers wat het verdient

Tao Geoghegan Hart heeft de 1e etappe in de Ronde van de Alpen gewonnen. Aan het eind had hij het beste eindschot op de zware slotklim. Ook is hij de 1e leider.

De 1e etappe in de Ronde van de Alpen vertrok in Rattenberg. Na een relatief vlakke aanloop kwamen de 1e bergen er al aan. Het peloton moest eerst de Brandenberg (6,2 km aan 6,1%) over en nadien was er nog Kerschbaumer Sattel (5,2 km aan 10,2%). Tussendoor waren er nog enkele beklimmingen.

Ook was er al meteen een 1e aankomst bergop. De slotklim naar Alpbach was 6,3 km lang en liep 4,6% omhoog, met een laatste kilometer aan 8,9%.

In schijfjes ontstond de vroege vlucht. 6 renners reden al snel meer dan 3 minuten bij elkaar. Even moesten de vluchters op het peloton wachten, want het peloton reed niet meer op het juiste parcours.

Na het oponthoud zette de koers zich weer verder en de koplopers werden al voor de Kerschbaumer Sattel gegrepen. Op die steile klim werd het peloton stevig uitgedund. Nog net voor de top viel Jack Haig aan. Hij begon met een kleine voorsprong aan de slotklim.

INEOS Grenadiers leidde nog steeds de achtervolging en bracht de groep der favorieten in de slotkilometer tot bij Haig. Hugh Carthy ging meteen aan. Hij pakte een klein kloofje, maar in de slotmeters ging Tao Geoghegan Hart er nog over. Ook is hij de 1e leider. Geoghegan Hart won voor Felix Gall en Carthy.