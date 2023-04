Belg mist in laatste instantie de Ronde van de Alpen door ziekte

Henri Vandenabeele heeft in laatste instantie voor de Ronde van de Alpen moeten afzeggen. Hij is ziek.

Normaal zou Henri Vandenabeele in de Ronde van de Alpen (17-21 april) zijn gestart, maar in laatste instantie moest hij verstek laten gaan. De Belg van Team DSM was niet de enige, want ook ploegmaats Andreas Leknessund en Florian Stork moesten afzeggen.

Aan Wielerflits deelde DSM mee dat ze alledrie ziek zijn. Ze werden door Max Poole en Alberto Dainese vervangen en daardoor startte het team met slechts 6 renners in de rittenkoers. De andere teams startten met 7 renners.

"Harm Vanhoucke en Max Poole zijn voor bergop de 2 vooruitgeschoven mannen. We mikken vooral op etappezeges en misschien rolt er dan wel een mooi klassement uit", aldus ploegleider Matt Winston.