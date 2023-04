Walter Planckaert zat aan het stuur van de directiewagen die voor controverse zorgde: "We zijn tot bij de jury gegaan"

In de Amstel Gold Race heeft de directiewagen met koersdirecteur Leo van Vliet voor controverse gezorgd. Walter Planckaert zat aan het stuur van die wagen en zegt dat er niets aan de hand was.

Het was vol in beeld: Tadej Pogacar reed solo op kop en net voor hem reed een wagen met daarin koersdirecteur Leo van Vliet. Even kon Pogacar de slipstream van de wagen nemen en daardoor vergrootte het verschil met Ben Healy weer, terwijl dat net aan het verkleinen was.

Op Twitter en daarbuiten ontstond er heel wat controverse. Zo was er Thijs Zonneveld die het "schandalig" vond. Ook Lance Armstrong reageerde via zijn podcast The Move: "Hier zijn geen excuses voor nodig. Pogacar heeft geen gangmaker nodig." Johan Bruyneel voegde er nog aan toe dat "van Vliet Pogacar als winnaar op het podium wou".

Aan het stuur van de wagen zat Walter Planckaert. "Het verschil was kleiner aan het worden en we waren daar met de wagen van de neutrale assistentie en 7 of 8 motoren op smalle banen. We moesten daar weg", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws.

"Ik claxonneerde om Pogacar aan te geven dat we gingen passeren", deed Planckaert zijn verhaal verder. "Van Vliet vertelde hem nog snel de voorsprong en dan zijn we vooruitgereden. Pogacar probeerde mijn slipstream te nemen, maar dat doen alle renners. Het duurde maximaal 20 meter en uiteindelijk heb ik nog wat gas bijgegeven."

Planckaert vindt dat er niets aan de hand wa: "We zijn ook naar de jury gegaan en daar hebben we alle filmpjes bekeken. De jury zei dat er niets aan de hand was."