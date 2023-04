Wereldkampioene veldrijden Fem van Empel ziet haar voorjaar vroeger beëindigd

Het voorjaar van Fem van Empel zit er al op. De Nederlandse rijdt dan toch geen Waalse Pijl.

Fem van Empel zou dit voorjaar de Volta Limburg Classic, de Brabantse Pijl en de Waalse Pijl rijden, maar daar is een vroegtijdig einde aan gekomen. Ze werd immers niet in de definitieve selectie voor de Waalse Pijl opgenomen. Wat de reden voor haar niet-selectie is, is nog niet duidelijk.

Eerder verklaarde van Empel bij Algemeen Dagblad al dat ze volgend jaar meer koersen tijdens het voorjaar zal rijden. Achteraf gezien had voor haar een voorjaar na een zwaar crossseizoen wel gepast.

Door haar niet-selectie voor de Waalse Pijl kan van Empel zich al sneller beginnen focussen op de mountainbike.

Jumbo-Visma nam wel Teuntje Beekhuis, Eva van Agt, Maud Oudeman en Rosita Reijnhout, Noemi Ruëgg en Kim Cadzow in de selectie op. Zo is ook Marianne Vos die al 5 keer de Waalse Pijl won, er ook niet bij.