Opmerkelijk: Colombiaan krijgt na schorsing van vier jaar voor EPO-gebruik meteen weer een contract

De Colombiaan Jarlinson Pantano (34) is weer renner. Vorige vrijdag nog maar liep zijn dopingschorsing van vier jaar af.

Jarlinson Pantano brak in 2016 helemaal door met een ritzege in de Ronde van Zwitserland en in de Tour. In 2017 werd hij nog Colombiaans kampioen tijdrijden, in 2018 won hij een rit in de Ronde van Catalonië.

Maar in april 2019 liep Pantano tegen de lamp. De Colombiaan had in februari van dat jaar buiten competitie positief getest op EPO. Zijn team Trek-Segafredo beëindigde ook kort daarna de samenwerking met Pantano.

Pantano werd voor vier jaar geschorst en kondigde in 2019 ook zijn wielerpensioen aan. Maar op 14 april van dit jaar liep de schorsing van Pantano af en mag in principe weer koersen.

En dat zal Pantano ook weer doen bij het kleine Colombiaanse EPM-Scott. Dat kondigde aan dat Pantano dit jaar voor hen zal rijden. In Europa zal Pantano allicht niet meer rijden.