Soudal Quick-Step duidelijk over het voorjaar en Evenepoel in Luik: "Dat zijn mijn woorden niet"

Remco Evenepoel rijdt zondag met Luik-Bastenaken-Luik zijn enige klassieker voor het voorjaar. En met Remco Evenepoel heeft het ook een grote kanshebber op winst.

Soudal Quick-Step kan ook in de Waalse Pijl niet rekenen op Julian Alaphilippe. De Fransman heeft nog altijd last van zijn knie na een val in de Ronde van Vlaanderen.

Echt winstkansen lijk de ploeg dus weer niet te hebben in Hoei. En dus komt alle druk bij Remco Evenepoel te liggen voor Luik-Bastenaken. Ook vorig jaar moest hij de meubelen redden in het voorjaar voor de ploeg.

Voorjaar redden in Luik?

Bij de ploeg kijken ze nu al uit naar de komst van Evenepoel naar Luik. "Als je met Remco aan de start staat, dan geeft dat extra motivatie aan de ganse ploeg", zegt ploegleider Geert Van Bondt bij Het Nieuwsblad.

Patrick Lefevere zegt vaak dat de balans wordt opgemaakt na Luik-Bastenaken-Luik. Dit jaar won Soudal-Quick Step enkel Nokere Koerse met Merlier. "Of wij er ons voorjaar moeten redden? Dat zijn mijn woorden niet", zegt Van Bondt nog.