"Niet meer van deze tijd": hevige kritiek op Waalse Pijl voor vrouwen

De vrouwen begonnen al om 8u30 aan hun wedstrijd in de Waalse Pijl. En daarvoor moesten ze dus ook heel vroeg opstaan.

Onder meer wereldkampioene Annemiek van Vleuten was niet gelukkig met het vroege startuur, waardoor ze al om 5u30 moest opstaan. "Ik denk dat dat niet nodig is. Er is nog wel wat ruimte voor verbetering. Dit kan ook anders", zei ze bij de NOS.

Ook de commentatoren op Sporza, Ruben Van Gucht en Ine Beyen, waren niet te spreken over het vroege startuur. "Vroeger was dat bij de vrouwen wel vaker een probleem dat ze zo vroeg moesten starten", zei ex-renster Ine Beyen.

"Maar eigenlijk is dat niet meer van deze tijd. Als je om 8.35 uur aan start moet staan, moet je eigenlijk al vanaf 5.30 uur in de weer zijn. Ik vraag me echt af wat de reden is", zei Beyen nog.

Lokale ronde en tv-uitzendingen

De lokale ronde in Hoei zou dan aangehaald worden als reden voor het vroege startuur. Maar bijvoorbeeld in de Amstel Gold Race rijden de mannen en vrouwen constant door elkaar.

"Ook de tv-uitzendingen sluiten niet aan op elkaar. Deze wedstrijd eindigt rond 12.30 uur en de tv-uitzending bij de mannen start pas om 14.00 uur, in de plaats van het mooi te laten aansluiten. Neen, er moet dringend naar gekeken worden", zei Van Gucht nog.