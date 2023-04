Vluchter Louis Vervaeke begrijpt andere ploegen niet in de Waalse Pijl: "Teleurgesteld"

Louis Vervaeke probeerde uit de greep van het peloton te blijven in de Waalse Pijl, maar dat lukte niet. De Belg van Soudal Quick-Step begreep niet goed waarom niet meer ploegen probeerden aan te vallen.

UAE Team Emirates van Tadej Pogacar zette zich de hele dag op kop in dienst van de Sloveen. Het kreeg daarbij geen hulp van andere team doordat Pogacar zo uitgesproken topfavoriet is.

Op de voorlaatste beklimming van de Muur van Hoei sprong Vervaeke weg samen met Batistella. Samen reden ze naar overgebleven vluchters Kragh Andersen en Zimmermann. Uiteindelijk viel Vervaeke alleen en werd hij aan de voet van de Muur gegrepen.

Onbegrip voor andere teams

"Het is in deze koers altijd moeilijk om te anticiperen voor de Muur van Hoei, maar dit jaar had ik het gevoel dat het mogelijk was omdat de UAE er niet sterk uitzag op de voorlaatste klim van de Muur", zei Vervaeke achteraf bij Eurosport.

"Daarom ging ik ook in de aanval. Ik was wat teleurgesteld dat er niet meer renners meegingen, omdat ik denk dat het dit jaar mogelijk was om UAE te kloppen voor de laatste beklimming van de Muur."

"Waarom er niet meer teams meegingen? Dat moet je aan hen vragen, misschien dachten ze dat ze Pogačar konden verslaan op deze klim, maar er zijn misschien maar vier of vijf renners die hem kunnen verslaan op dit soort beklimmingen. Dus er konden nog heel wat teams geprobeerd hebben om aan te vallen vandaag."