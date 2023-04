De metamorfose van Demi Vollering: "Vroeger was dit een zwak punt"

Demi Vollering is momenteel de vrouw van het seizoen. Daarvoor maakte ze een mooie metamorfose tegenover een jaar geleden.

Dit seizoen heeft Demi Vollering nog maar 7 koersdagen op de teller staan, maar ze heeft wel al 4 zeges achter haar naam staan. Zo won ze de Strade Bianche, Dwars door Vlaanderen, de Amstel Gold Race en recent ook nog de Waalse Pijl.

Een groot contrast met een jaar eerder, toen Vollering in de finale meestal (net) tekortkwam. Er waren wel zeges, maar vanaf dit seizoen staat ze aan de absolute top.

Daarvoor veranderde er het een en ander bij Vollering. Ex-renster Anna van der Breggen maakt tegenwoordig haar trainingsschema's en ze stuurt Vollering aan om de trainingen zelf goed aan te voelen.

Daarnaast maakte Vollering ook op mentaal vlak een grote stap. "Als je sterker bent, heb je meer ruimte om na te denken en logische beslissingen te maken", vertelde ze aan Sporza. "Vroeger zat ik op mijn limiet en kon ik minder denken. En met de hulp van de ploeg word ik tactisch ook sterker."

Verder maakt de Nederlandse ook gebruik van een mental coach: "Vroeger trok ik me aan van wat anderen van me dachten. Dat was echt een zwak punt. Nu kan ik dat gemakkelijker loslaten en maak ik me er niet meer druk in."