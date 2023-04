Laurens De Plus net op tijd weer in vorm voor de Giro? Evenepoel en co zullen het graag zien

Laurens De Plus lijkt eindelijk weer zijn topvorm te pakken te hebben. In de Ronde van de Alpen maakt De Plus indruk.

Na zijn sterke 2019 kon Laurens De Plus zichzelf eigenlijk nooit meer echt tonen. Toen maakte De Plus indruk in de Tour voor Kruijswijk en pakte hij de eindzege in de BinckBank Tour.

De Plus kreeg te maken met blessures, ziekte en werd vorig jaar nog aangereden op training. "Ik denk dat ik vorig jaar in augustus dicht tegen deze vorm aan zat, maar door dat auto-ongeluk mis ik de selectie voor de Vuelta", zegt De Plus bij Sporza.

Net op tijd in vorm voor de Giro

Maar dit jaar lijkt het weer beter te gaan voor De Plus. Na een hoogtestage in de Sierra Nevada maakt De Plus indruk in dienst voor Geoghegan Hart. Net op tijd voor de Giro.

"De selectie voor de Giro wordt na deze koers gemaakt, dus iedereen probeert hier zijn beste beentje voor te zetten. Ik heb mijn kans gegrepen, denk ik", zegt De Plus nog.

Einde contract

De Plus is dit jaar wel einde contract bij INEOS Grenadiers en moest zich dus wel in de kijker rijden. Dirk De Wolf zag De Plus als een ideale versterking voor Soudal Quick-Step, met zijn huidige vorm lijkt dat alleszins een goede versterking.