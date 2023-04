Ook een ander moment in de Amstel zorgt voor discussie: "Het heeft de uitslag heel hard beïnvloed"

De Amstel Gold Race heeft de voorbije dagen al heel wat controverse naast zich gekregen. Zo is er al heel wat over de wagen van koersdirecteur Leo van Vliet geschreven, maar er was ook nog de fietswissel van Tadej Pogacar. Ook daar komt nu kritiek op.

Op zo'n 40 km van de streep, aan de voet van de Kruisberg, wisselde Tadej Pogacar van fiets. Hij reed al enkele kilometers met een leegloper rond. Na de wissel was hij binnen de minuut weer in de kopgroep teruggekeerd.

"Op dat moment reed de volgwagen van UAE meteen achter de kopgroep, maar die mocht daar eigenlijk niet zijn", vertelde Dirk De Wolf in Wielerclub Wattage. Er mogen enkel volgwagens achter een kopgroep rijden als de voorsprong groot genoeg is en de UCI groen licht geeft. "De voorsprong was toen 20 tot 25 seconden, wat niet groot genoeg is", aldus De Wolf.

Volgens De Wolf had het ermee te maken dat het om Pogacar ging: "Als het een andere renner was geweest, dan was dat niet gebeurd."

Ook Jan Bakelants vond dat manoeuvre niet kunnen. "Het heeft de uitslag heel hard beïnvloed", was hij duidelijk. "Pogacar moest dan heel lang op een nieuwe fiets gewacht hebben, want de volgwagen zat dan achter het peloton."

"Pogacar zou dan aan een inhaalrace moeten begonnen zijn. Of heel wat renners die toen eigenlijk uit de race waren geslagen, zouden dan terug opnieuw een kans gehad hebben", waren volgens Bakelants de verschillende scenario's.