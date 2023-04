Remco Evenepoel kent zijn ploegmaats voor Luik-Bastenaken-Luik: "Hij is extra gemotiveerd"

Soudal Quick-Step heeft zijn selectie voor Luik-Bastenaken-Luik gemaakt. Remco Evenepoel is de absolute kopman.

Remco Evenepoel is de titelverdediger in Luik-Bastenaken-Luik. "Omdat hij er vorig jaar won en hij wereldkampioen is, is hij extra gemotiveerd", liet ploegleider Geert Van Bondt via de teamkanalen weten.

Zo zal Evenepoel absolute kopman binnen de selectie van Soudal Quick-Step zijn. Zijn ploegmaats zijn Andrea Bagioli, Mauro Schmid, Pieter Serry, Ilan Van Wilder, Louis Vervaeke en Julian Alaphilippe.

Wat de rol van Alaphilippe zal zijn, weten ze bij de ploeg nog niet. "Hij kent het parcours en deze wedstrijd past perfect bij hem. Het belangrijkste is dat hij nu pijnvrij kan trainen en aan de start kan staan", aldus Van Bondt.

"We zullen ook moeten zien of de wind en de regen die zondag worden verwacht, de race kunnen beïnvloeden, maar het vertrouwen is er", besloot Van Bondt.