Soudal Quick-Step gaat in Luik-Bastenaken-Luik vol voor de winst: "Het wordt een totaal andere koers"

Remco Evenepoel komt er in Luik-Bastenaken-Luik bij. Daar zal hij de strijd met Tadej Pogacar aangaan.

Na een hoogtestage in Tenerife komt Remco Evenepoel terug om opnieuw Luik-Bastenaken-Luik te winnen. Daar zal hij die andere topfavoriet Tadej Pogacar tegenkomen. Iedereen verwacht een strijd tussen die 2.

Zijn ploegmaats Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder waren ook op die hoogtestage, maar keerden al sneller terug. Zo reden ze de Waalse Pijl. Vervaeke probeerde de sprint op de Muur van Hoei te ontlopen, maar slaagde daar niet in. Van Wilder eindigde met een 14e plaats uiteindelijk het dichtst van de ploeg bij winnaar Pogacar.

Vervaeke en Van Wilder hebben vertrouwen in zondag. "De vorm is er", vertelde Vervaeke aan Het Nieuwsblad. Alleen weet hij dat het in Luik een totaal andere koers zal zijn. "Met Evenepoel hebben we dan een superleider. Hij zal er de strijd tegen Pogacar aangaan. Eén tegen één. En wij moeten hem daarbij helpen."

Pas enkele dagen voor de wedstrijd keert Evenepoel terug. Is dat niet te kort op. "Sommigen zoals ik moeten eerst nog wat loskomen, maar Evenepoel niet", aldus Van Wilder. "Hij is altijd meteen goed en we gaan in Luik vol voor de winst: er zijn geen geheimen."