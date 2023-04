Johan Bruyneel ziet iets nieuws rond Tadej Pogacar: "Sinds ik het wielrennen volg, is dat nog nooit gebeurd"

Tadej Pogacar is aan een uitstekend jaar bezig en dat is ook Johan Bruyneel niet ontgaan. Ook komen er steeds meer vergelijkingen tussen Pogacar en Eddy Merckx en dat is volgen Bruyneel nooit eerder gebeurd.

Dit jaar won Tadej Pogacar al de Jaén Paraiso Interior, de Ruta del Sol, Parijs-Nice, de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. "Het zou me niet verbazen als hij ook nog Luik-Bastenaken-Luik, de Tour de France en de Ronde van Lombardije zou winnen", vertelde Johan Bruyneel in The Move, een podcast van Lance Armstrong.

Bruyneel is diep onder de indruk van Pogacar: "We kijken naar een van de beste renners ooit en het gekke is dat we ons dat op dit moment niet realiseren. Pas over 10 of 20 jaar zal dat pas zijn als dat al een tijdje niet meer is voorgevallen."

Links en rechts wordt Pogacar al met Eddy Merckx vergeleken. "Dat is, sinds ik het wielrennen volg, nog nooit gebeurd", ging Bruyneel verder. "Ik heb altijd gehoord dat niemand meer in de buurt van Merckx zou komen. Het is wel zo dat Pogacar nooit met Merckx te vergelijken zal zijn, want we spreken over verschillende tijdperken. Nu kan je niet meer 4 keer het WK en 5 keer de Tour winnen."

Al zijn er wel statistieken die Pogacar en Merckx kunnen voorleggen. "Zij zijn de enigen die de Ronde van Vlaanderen, de Amstel Gold Race en de Tour hebben gewonnen", weet Bruyneel.