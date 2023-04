Kunnen Mathieu van der Poel en Wout Van Aert Luik-Bastenaken-Luik winnen?: "Ik zie eerder een omgekeerde tendens"

Zondag is het Luik-Bastenaken-Luik, maar dat is zonder Mathieu van der Poel en Wout Van Aert. Als ze wel aan de start staan, kunnen ze dan winnen? Dirk De Wolf denkt van niet en Eric Van Lancker nuanceert meer.

Zowel Wout Van Aert als Mathieu van der Poel reden ooit Luik-Bastenaken-Luik. Van Aert werd in 2022 2e, terwijl van der Poel in 2020 6e werd. Ze kunnen met andere woorden voor winst meedoen. Al ziet Dirk De Wolf hen niet meteen winnen. "Met Remco Evenepoel en Tadej Pogacar in het peloton? Neen", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

"Evenepoel en Pogacar wachten niet tot de laatste helling, maar beginnen al 3 hellingen vroeger", ging De Wolf verder. "Ook is hun ploeg helemaal voor Luik gebouwd. Daar zitten geen renners van 80 kg meer tussen. Die versmachten Van Aert en van der Poel op al die hellingen."

Eric Van Lancker denkt dat het wel mogelijk is dat Van Aert en Van der Poel ooit La Doyenne kunnen winnen: "Ze moeten zich er dan in specialiseren, maar ze zullen het Vlaamse luik nooit laten vallen. Eenmaal Roubaix voorbij zitten die al op hun limiet."

Van Aert en van der Poel zouden zich volgens Van Lancker niet meteen specialiseren in Luik, maar hij ziet wel iets anders gebeuren: "De mannen van 60 kg zullen steeds meer in de Ronde van Vlaanderen te zien zijn. Hou ze maar in de gaten. De hellingen volgen elkaar in sneltempo op en zij recupereren daar gemakkelijker."