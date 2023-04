Maxim Van Gils ziet als debutant "een stevige uitdaging" in Luik-Bastenaken-Luik

Maxim Van Gils debuteert zondag in Luik-Bastenaken-Luik. Daar gaat hij na zijn 8e plaats in de Waalse Pijl op zoek naar een nieuw mooi resultaat.

In de Waalse Pijl zag Maxim Van Gils Tadej Pogacar op de Muur van Hoei Tadej Pogacar naar de zege sprintten. Enkele seconden later kwam de jonge Belg van Lotto Dstny als 8e over de streep. Knap als debutant.

Ook in Luik-Bastenaken-Luik debuteert Van Gils. Samen met Andreas Kron, Liam Slock, Mathijs Paasschens, Lennert Van Eetvelt, Sylvain Moniquet en Harry Sweeny probeert hij een goed resultaat voor Lotto Dstny te verkrijgen.

"Wellicht zal ik in dienst rijden", vertelde Van Gils via de teamkanalen. "De wedstrijd ligt Kron en Van Eetvelt iets beter. Al kan tijdens de koers alles nog veranderen. Ik ga alleszins alles geven en het is de laatste koers van het voorjaar."

Er is nog een extra motivatie voor Van Gils: "Ik kijk er wel naar uit om tegen Remco Evenepoel te koersen. En dan is er ook nog Tadej Pogacar. Het zal een mooie strijden worden en het wordt een uitdaging om hen te volgen, maar ik ga die met plezier aan."