Tadej Pogacar bespreekt het ideale scenario voor Luik-Bastenaken-Luik: "Het zal van de dag afhangen"

Tadej Pogacar is naast Remco Evenepoel de topfavoriet voor Luik-Bastenaken-Luik. Op de persconferentie blikte hij vooruit op favorieten, het ideale scenario en zijn lange en sterke voorjaar.

Tadej Pogacar en Remco Evenepoel zijn voor Luik-Bastenaken-Luik de topfavorieten. Het wordt interessant", vertelde de Sloveen op de persconferentie. "Hopelijk hebben we allebei een goede dag en dan wordt het een mooie koers. Ook zijn er nog andere teams met goede kaarten. In zo'n lange en lastige koers kunnen ook andere renners sterk voor de dag komen."

"Het ideale scenario is alleen aankomen", blikte Pogacar verder op zondag. "We zullen de koers moeten controleren en hard maken op de klimmetjes, als het nodig is. Al zal dat van de dag afhangen. Een sprint tegen Remco? Hij is redelijk snel en heeft een goeie acceleratie. Of hij erin verbeterd is, is moeilijk te zeggen, want ik heb nog nooit tegen hem gesprint. Meestal komt hij alleen aan of heeft hij onderweg te veel gewerkt."

Al een heel seizoen is Pogacar sterk. Zo vertoonde hij een goede vorm in Parijs-Nice en nadien ging hij naar de eendagskoersen. "Na Milaan-Sanremo werd mijn vorm beter en vervolgens was het elke koers ongeveer hetzelfde. 2 dagen geleden won ik nog. Zo slecht zal mijn vorm dus niet zijn. Ik voel me nog steeds goed en de volgende jaren zal ik een gelijkaardig programma rijden. Niet elk jaar, maar ik hou wel van deze koersen."

Luik-Bastenaken-Luik wordt al zijn 19e koersdag. Sluipt er geen decompressie in zijn lichaam? "Ik ben nog steeds heel gemotiveerd, want Luik is een van de grootste koersen van het jaar. Ook is het een wedstrijd die ik al gewonnen heb en heb ik mezelf er ook een beetje ontdekt. De motivatie is er dus zeker nog, maar na Luik wil ik wel even de resetknop indrukken", besloot Pogacar.