Twijfel over de vorm van Remco Evenepoel: "Maar ik heb er bewondering voor dat hij durft"

Remco Evenepoel is geland in België en staat zondag aan de start van Luik-Bastenaken-Luik. Al zijn er bij sommigen twijfels of zijn vorm genoeg is om te winnen.

Na enkele weken kwam Remco Evenepoel terug van hoogtestage. Zondag is hij een van de topfavorieten om in Luik-Bastenaken-Luik zichzelf op te volgen. Tadej Pogacar is de andere.

"Al had Evenepoel ook beter de Waalse Pijl gereden om zijn benen te deblokkeren", vond Jan Bakelants in Wielerclub Wattage. "Hij is een superkampioen en heeft veel mogelijkheden, maar na een stage is het niet zeker dat je meteen je topniveau haalt."

Anderzijds besefte Jan Bakelants ook dat Evenepoel een jaar eerder de Clasica San Sebastian na een lange stageperiode had gewonnen. De koers in het Baskenland was toen zijn 1e wedstrijd sinds lang.

Ook Tom Boonen heeft zijn twijfels: "Ik zou heel onzeker zijn om met enkel trainingskilometers aan de start van Luik-Bastenaken-Luik te staan. Dat is vooral ook een doel op zich voor hem. Al heb ik er bewondering voor dat hij dat durft."