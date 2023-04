Het is nog niet het jaar van Annemiek van Vleuten, maar haar coach waarschuwt de concurrentie: "Een totaal andere dynamiek"

Annemiek van Vleuten heeft in 2023 nog niet kunnen winnen. Tijdens het voorjaar kwam ze vaak te kort, maar haar trainer waarschuwt ondertussen de concurrentie. In de rittenkoersen zal van Vleuten volgens hem wel presteren.

Nog geen enkele keer kon Annemiek van Vleuten winnen. Ook niet tijdens de voorjaarsklassiekers en daar kwam ze vaak tekort. Zelf gaf ze ook al aan dat het anders is dan andere jaren. In 2022 streed ze nog telkens mee voor het podium, maar dit jaar is dat niet het geval.

Nochtans boekte van Vleuten nog progressie. Zo trapte ze in de Waalse Pijl nooit hogere waarden. "Maar de concurrentie heeft grotere stappen gezet. Vorig jaar kon ze nog iedereen met bruut geweld slopen, maar nu kraken ze niet meer", vertelde coach Louis Delahaije aan Het Nieuwsblad.

Toch wordt de concurrentie gewaarschuwd. Na Luik-Bastenaken-Luik verlegt van Vleuten de focus naar de grote rondes Vuelta, Giro en Tour. "Daar zie ik haar nog beter presteren", ging Delahaije verder.

"Rittenkoersen zijn een totaal andere dynamiek", ging de trainer verder. "En dan is herstel belangrijk en haar basis is breder dan ooit. Van Vleuten zal daar op zijn minst even sterk als vorig jaar zijn, toen ze de 3 grote rondes won."