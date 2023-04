Eddy Merckx spreekt zich uit over Remco Evenepoel en de Tour de France

Remco Evenepoel is bezig aan Luik-Bastenaken-Luik. Maar binnen een tiental dagen staat al de Giro op het programma.

Na een intensieve voorbereiding in Spanje en op de Teide is Remco Evenepoel bijna klaar voor de Ronde van Italië, die op 6 mei van start gaat met een tijdrit van 18 kilometer.

Maar had Evenepoel dit jaar al niet moeten starten in de Ronde van Frankrijk na zijn overwinning in de Vuelta vorig jaar? Eddy Merckx vindt van wel. "Moest ik van hem geweest zijn, zou ik dit jaar al geweest zijn", zegt Merckx in De Zevende Dag.

"Maar hij beslist en hij moet ook aanvoelen wanneer hij wil gaan. Hij heeft al een grote ronde gereden met de Ronde van Spanje en nu wil hij de Ronde van Italië doen. Oke, laat ons hopen dat hij volgend jaar de Tour rijdt", zegt Merckx nog.

Na Luik-Bastenaken-Luik trekt Evenepoel nog een paar dagen terug naar Spanje om zich voor te bereiden op de start van de Giro op 6 mei.