Mama Evenepoel ziet Remco pertinente vragen beantwoorden: "Neem mijn zoon mee naar huis, voor enkele uurtjes"

Opnieuw enkele vragen beantwoord, opnieuw een grote zege erbij voor Remco Evenepoel. Zijn mama geniet daar ook van, maar het voornaamste is misschien wel om hem nog eens thuis te hebben voor een avond.

"Ik heb hem na de aankomst in mijn armen genomen", vertelt Agna Van Eeckhout, de mama van Remco. "Dat was het belangrijkste, want voor mij en mijn man Patrick is hij onze zoon en voor de rest is hij de wereldkampioen. Deze overwinning is het werk van de volledige ploeg."

Hoewel de carrière van Evenepoel volop in de lift zit, is er toch altijd iets te bewijzen. "Er zijn altijd vragen. Is hij niet te vroeg teruggekomen? Had hij de Brabantse Pijl en Waalse Pijl niet moeten rijden? Al die vragen worden gesteld en zijn nu beantwoord. Dat is magnifiek."

JAMMER VOOR POGACAR

Is deze zege anders dan die van vorig jaar in Luik-Bastenaken-Luik? "De trui komt erbij. Iedereen wil altijd dat hij zich toont als wereldkampioen." Iedereen keek ook uit naar een clash met Pogacar, die is er niet gekomen. "Jammer voor Pogacar. Ik hoop dat hij het goed stelt. Als ik hoor dat iemand gevallen is, denk ik altijd aan valpartijen van Remco."

Een overwinning op Belgische bodem is sowieso iets dat bijblijft. "Hij rijdt niet vaak in België. Hij wil er dan staan voor de supporters. Het is tof voor hen, maar voor hem ook. Hij heeft iedereen graag om hem. Hij wil het ook doen voor hen."

REMCO MAANDAG NAAR CALPE

Een voordeel op familevlak: het gezin Evenepoel kan nog eens tijd samen spenderen. "Ik neem mijn zoon mee naar huis, voor enkele uurtjes toch. We genieten van die momenten. Want morgen vertrekt hij opnieuw." Dan is het op naar Calpe, om de laatste hand te leggen aan de voorbereiding op de Giro. "Dan begint het volgende hoofdstuk."