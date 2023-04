Prachtige woorden! Concurrent komt voor Luik-Bastenaken-Luik wel met enorm veel lof voor Tadej Pogacar

Woorden van lof komen in veelvoud in de richting van Tadej Pogacar. Zelfs de concurrenten spreken vol bewondering over hem.

In Luik-Bastenaken-Luik zal Tom Pidcock ook weer één van de grote concurrenten zijn van de Sloveen. Dat houdt de Brit niet tegen om vooraf op de loftrompet te blazen. "Tadej is de beste renner in de wereld op dit moment", laat Pidcock geen ruimte tot twijfel over wie er nu het meest bovenuit steekt.

© photonews

"Elke keer dat ik tegen hem koers, maakt hij mij een betere renner", stelt de man die derde eindigde in de Amstel Gold Race zelfs. "Hij is de standaard. Ik en alle anderen in het peloton proberen momenteel op hetzelfde niveau te geraken."

Zelf mag Pidcock in Luik ook bij het rijtje kanshebbers geplaatst worden, al is de afstand van de koers een mogelijke hindernis: 258,1 kilometer. "In het verleden heb ik het lastig gehad met een lange afstand in klassiekers, zoals in de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race."