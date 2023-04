📷 Tadej Pogačar verliest zijn lach niet na meerdere breuken en heeft ook nog een boodschap voor Remco Evenepoel

Tadej Pogačar heeft op Instagram van zich laten spreken. De Sloveen richt zich onder meer tot Remco Evenepoel.

Tadej Pogačar laat zich niet snel uit zijn lood slaan. Zelfs na zijn zware val in Luik-Bastenaken-Luik en de polsbreuk die hij er aan over hield, verliest Pogačar zijn lach niet.

Zijn bericht op Instragram opende Pogacar dan ook met "Shit happens. Ik prijs me gelukkig dat ik slechts enkele breukjes in mijn pols heb opgelopen als in nadenk hoe gek die valpartij was."

Pogačar wenst ook Mikkel Honoré, die een klapband kreeg waardoor Pogačar ook viel, veel beterschap. "Het is moeilijk om uit te leggen hoe gelukkig ik ben met de steun die ik gekregen heb van fans, familie, vrienden, mijn ploeg UAE en zeker de staf in het ziekenhuis."

Slotwoord voor Evenepoel

"Ik ben er erg dankbaar voor en ik hoop iedereen snel terug te zien. Het slotwoord was voor Remco Evenepoel. "Proficiat met je zege! Onze strijd laat nog even op zich wachten tot bij een volgende gelegenheid", knipoogde Pogačar.