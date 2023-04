Thomas De Gendt mag Twitter weer inruilen voor de fiets, ook Froome na lange tijd weer in competitie

Thomas De Gendt mag weer op zijn fiets kruipen. Na zijn val in Parijs-Nice staat hij aan de start van de Ronde van Romandië. Ook ex-Tourwinnaar Chris Froome staat aan de start.

In Parijs-Nice viel Thomas De Gendt en daarbij leek hij eerst enkel kneuzingen te hebben opgelopen. Maar een tijd later werd duidelijk dat De Gendt toch een paar handwortelbeentjes had gebroken.

Nu is De Gendt hersteld van die blessures, want dinsdag staat hij aan de start van de Ronde van Romandië. Lotto Dstny stuurt met Milan Menten ook een snelle man mee en hoopt daar te scoren in de twee kansen die er komen voor sprinters.

📢LINE-UP: @TourDeRomandie



Racing in beautiful Switzerland this week 😃



ℹ️ @DeGendtThomas returns to racing after crashing out of Paris-Nice last month. Good to have you back Thomas! 😊 pic.twitter.com/i5pKgU0Tdb — Lotto Dstny (@lotto_dstny) April 24, 2023

De Gendt hield zich de laatste weken vooral bezig op Twitter en liet zich daar meerdere keren komisch uit. Een overzicht.

I heard this is the couch for the top 3 after tour of Flanders. pic.twitter.com/msfK719rp6 — Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) March 24, 2023

Ook ex-Tourwinnaar Chris Froome staat aan de start in Romandië. Zijn laatste wedstrijd dateert al van de Tour du Rwanda (19-26 februari). Daarin werd Froome 24ste en in Romandië hoopt Froome toch nog een plekje te veroveren in de Tourploeg van Israel-Premier Tech.