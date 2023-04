Mauri Vansevenant moest zijn lievelingskoersen missen en richt zich tot Patrick Lefevere

Mauri Vansevenant beleefde niet de fijnste periode. De klimmer van Soudal Quick-Step moest onder het mes na een knieblessure en miste zijn favoriete koersen.

Mauri Vansevenant (23) kende een goed begin van zijn seizoen met ritwinst en een tweede plaats in het eindklassement in de Ronde van Oman. Maar na de Strade Bianche liep het fout.

"Door mijn knie te stoten tegen mijn stuur is er een ontsteking gekomen op mijn knieschijf", zegt Vansevenant bij Sporza. Een operatie bleek uiteindelijk de oplossing te zijn.

"Ik miste de Ronde van het Baskenland en de Waalse klassiekers, al die mooie koersen. Tijdens de Waalse Pijl had ik het moeilijk. Dat is een koers die ik graag rijd en die me ook goed ligt", zegt Vansevenant.

Einde contract

Vansevenant zit ook in zijn laatste contractjaar bij Soudal Quick-Step. "Ik hoop dat ik mag blijven, maar het is niet aan mij om daarover te beslissen", klinkt het. Maar toch denkt Vansevenant dat hij en Patrick Lefevere tot een akkoord zullen kunnen komen.

Vansevenant heeft ook zijn plek gevonden bij de ploeg. Zo kan hij in kleinere koersen zijn eigen kans gaan, terwijl hij in grotere koersen kopman Remco Evenepoel kan bijstaan tot in de finale. "Ik voel me daar goed bij en ik hoop dat ik die rol nog lang kan vervullen."