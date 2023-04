Teleurstelling is groot: Belgisch talent kent voor de zoveelste keer tegenslag met corona

Geen Giro voor Henri Vandenabeele (23). De jonge Belg had van de Italiaanse grote ronde een eerste doel gemaakt, maar moet die ronde nu missen door een coronabesmetting.

"Geen Giro voor mij. Dit is het slimste om te doen nadat mijn lichaam niet reageerde zoals ik wilde na veel ziekte vorig jaar", schrijft Vandenabeele op zijn sociale media. En ook vorig seizoen kende Vandenabeele al veel pech.

Zo begon hij nog goed met een negende plaats in de Ronde van Oman en een tiende in de Ronde van Turkije, maar daarna liep het mis. Voor de Dauphiné liep Vandenabeele een eerste keer corona op en moest hij in de tweede etappe al afstappen.

Daarna maakte Vandenabeele zich klaar voor zijn eerste grote ronde, de Vuelta, maar liep hij in zijn voorbereiding weer corona op. In de negende etappe moest hij afstappen.

Goed gevoel

Dit jaar liep het nog niet heel goed qua resultaten, maar Vandenabeele voelde zich wel goed. "Ik heb nu het gevoel dat ik nog beter uit de winter kom dan vorig jaar. Ik heb nog iets meer getraind", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Maar de Giro zal Vandenabeele dus niet rijden. Eerder moet hij ook al de Tour of the Alps missen. Ook door ziekte. Het zit de jonge Belg dus voorlopig niet mee.