Sterke Cian Uijtdebroeks strijdt knap tegen grote klassementsmannen, dubbelslag voor UAE-klimmer in Romandië

De klassementsmannen moesten uitpakken in de koninginnenrit in Romandië. Wat met Uijtdebroeks en andere klimtalenten, zouden zij de grote namen het vuur aan de schenen kunnen leggen?

De rit van Sion naar Thyon kon het klassement wel eens helemaal door elkaar schudden, maar eerst was het aan de vroege vluchters. Daarbij twee landgenoten, met Thomas De Gendt en Quinten Hermans. Over hun prestaties leest u later nog meer.

Zij werden alvast vergezeld door Bernard, Cerny, Zwiehoff, Craddock, Juul-Jensen, Costiou en Debons. Vooral De Gendt hield het lang vol vooraan. Slechts enkele renners bleven nog over wanneer hij afhaakte en ook zij zagen de groep der favoriete niet veel later passeren.µ

AYUSO PAST AL SNEL

Het was dan de vraag wat de slotklim nog teweeg ging brengen. In elk geval dat leider Ayuso op acht kilometer van de meet al moest passen. Bardet voelde zich wél nog goed en schudde enkele versnellingen met zijn benen. In een elitegroepje van negen man hield Cian Uijtdebroeks nog heel knap stand.

Adam Yates ging voor het groepje uitrijden en stak vervolgens op tempo zijn hand uit naar de ritzege. Bij de achtervolgers zat Bardet ondertussen door zijn beste krachten. Ook voor Uijtdebroeks was het nu harken om aan te klampen, maar hij deed het wél.

YATES BLIJFT PINOT VOOR

Thibaut Pinot had het wel nog in zich om nog op zoek te gaan naar Yates. Er nog bij geraken, dat was nog een ander paar mouwen. De Brit hield vol en pakte zowel de ritzege als de leiding in het klassement. Een mooie dubbelslag dus. Pinot werd tweede, Caruso derde en Uijtdebroeks mooi zesde.