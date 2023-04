Concurrent van Remco Evenepoel spreekt zijn ambities voor de Giro uit

Lorenzo Fortunato gaat voor een rit in de Giro d'Italia. Echte klassementsambities heeft de Italiaan niet.

Zaterdag toonde Lorenzo Fortunato nog zijn goede vorm door de 2e etappe in de Ronde van Asturië te winnen. Met ook een 5e plaats in de Ronde van de Alpen toonde hij dat hij klaar is voor de Giro.

Met die resultaten zou je denken dat Fortunato een goed klassement kan rijden en een concurrent voor Remco Evenepoel kan zijn, maar dat is niet zijn ambitie. "Mijn doel is echt om een etappe te winnen. Alleen dat", vertelde hij aan Wielerflits.

Aan specifieke etappes denkt Fortunato niet: "Ik kijk vooral naar de 2e helft van de Giro. De 2e en 3e week zijn echt iets voor mij. Tijdens de 1e week zal ik vooral in het peloton blijven en dan ligt mijn focus op de slotweek."

Fortunato gaat dus niet voor een klassement. "Dat is niet omdat ik van de bergetappes schrik heb, maar vooral van de vlakke etappes. Ik heb wel een goede ploeg om me heen, maar niet echt om een klassement aan te vallen. Het is daarom beter om een rit te winnen en misschien voor de bergtrui te gaan", besloot hij.