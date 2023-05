Van Aert, Vingegaard en Roglic huidige toppers, maar ook toekomst oogt mooi voor Jumbo-Visma: "Potentie laten zien"

De toekomst oogt mooi voor Jumbo-Visma, dat met renners als Van Aert, Vingegaard en Roglic nu al een absolute topploeg is. Ze maken zich sterk dat ze deze lijn gaan kunnen doortrekken.

Bij Jumbo-Visma kunnen ze met Van Aert mikken op klassiekers en Vingegaard en Roglic uitspelen in het rondewerk. Tegen de tijd dat die laatste twee zich met wat mindere resultaten moeten tevreden stellen, staat er misschien al een opvolger klaar.

© photonews

Dat zou Tom Gloag kunnen zijn, een 21-jarig klimtalent dat zich liet opmerken in de Ronde van Romandië. "Tom heeft een heel goede week gedraaid", zegt Merijn Zeeman. "Hij wordt elfde in het eindklassement en heeft zaterdag laten zien dat hij een talentvolle klimmer is."

Zeeman maakt dan ook duidelijk hoe ze bij Jumbo-Visma deze jonge Brit inschatten. "We zien in Tom een toekomstig klassementsrenner voor onze ploeg. Ik denk dat hij de afgelopen week zijn potentie absoluut heeft laten zien."