🎥 Charlotte Kool wint prestigesprintje in de Vuelta voor vrouwen, ook is er een nieuwe leidster

Charlotte Kool heeft de 2e etappe in de Vuelta voor vrouwen gewonnen. Ze klopte in de sprint Marianne Vos die wel de leiderstrui van ploeggenote Anna Henderson overneemt.

Een dag na de ploegentijdrit stond in de Vuelta voor vrouwen al de 1e rit in lijn te wachten. Vanuit Orihuela was er eerst een vlakke aanloop om halfweg meer de heuvels op te zoeken. Via enkele korte hellingen ging het richting Pilar de la Horadada waar het in het slot nog vals plat omhoog ging. De rit was bijna 106 km lang.

De 2e rit kende een rustige aanloop. Het bleef lang gesloten, maar er reed wel een groepje van 4 rensters weg. Ook was het opletten voor waaiers. Zo werden er halfweg waaiers getrokken, maar uiteindelijk was het een maat voor niets. Ook werden de laatste vluchters op zo'n 40 km van de streep gegrepen.

In de finale waren er op de korte klimmetjes enkele aanvallen. Zo waagden onder Demi Vollering en Katarzyna Niewiadoma hun kans, maar ze raakten niet weg.

Nadien legden de sprintersploegen het tempo hoog. Mede dankzij enkele bochten en rotondes werd het peloton in de slotkilometers op een lint getrokken. Chloe Dygert probeerde in de slotkilometer de sprinters nog te verrassen. Ze had een mooi kloofje, maar Marianne Vos sprintte het dicht. In haar wiel zat Charlotte Kool die Vos op de streep nog klopte. Dygert werd 3e. Vos is de nieuwe leidster in de Vuelta.