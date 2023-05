📷 Tim Wellens geeft een update over zijn revalidatie na zijn val in de Ronde van Vlaanderen

Tim Wellens zit terug op de fiets. Dat is voor het eerst na zijn val in de Ronde van Vlaanderen.

Tijdens het voorjaar toonde Tim Wellens dat hij een goede vorm te pakken had. Zo werd hij 5e in Kuurne-Brussel-Kuurne en was hij een belangrijke pion voor Tadej Pogacar in de klassiekers.

In de Ronde van Vlaanderen moest Wellens Pogacar mee aan de overwinning helpen, maar dan sloeg het noodlot toe. Filip Maciejuk probeerde via de berm op te schuiven, maar kwam in een grote plas water terecht. Daardoor werd hij in het peloton die aan hoge snelheid reed, gekatapulteerd.

Wellens was de 1e renner die ten val kwam en brak daarbij zijn sleutelbeen in 4 stukken. Zo zat zijn voorjaar erop en mocht hij revalideren.

Een maand later zat Wellens voor het eerst weer op de fiets. "Ik ben blij om in volle trainingsmodus weer op de fiets te zitten", schreef hij op Facebook.

Zo kan Wellens weer zijn conditie beginnen op te bouwen. De Ronde van Zwitserland is in principe zijn volgende koers. Daar zal hij proberen een plaatsje voor de Tour proberen te bemachtigen.