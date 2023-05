Giro-organisatie moet door de sneeuw mogelijk het parcours wijzigen: "Maar er is een plan B"

Mogelijk moet de organisatie van de Giro een etappe wijzigen. Sneeuw is de spelbreker in de rit naar Crans-Montana.

Over 2 weken is er etappe 13 in de Giro. Dan trekt het peloton van Borgofranco d’Ivrea naar Crans-Montana waar een aankomst bergop ligt. Onderweg liggen ook 2 stevige beklimmingen. De Grote Sint-Bernardpas (de Colle de Gran San Bernardo) en de Croix de Coeur.

Vooral die laatste die ook het dak (2469 meter) van de Giro is, zou problemen geven. Momenteel ligt er een laag van 4 meter sneeuw. De sneeuwruimers moeten dus nog hun werk doen.

Of er effectief op de Gran San Bernardo zal gekoerst worden, moet nog beslist worden. Als dat niet zo is, is er alleszins een plan B. "Dan zullen de renners de Zwitserse grens via een tunnel oversteken", vertelde Steve Morabito, de organisator van de etappe, aan het Zwitserse Le Nouvelliste. "Die zal voor het verkeer dan voor zo'n 2 uur gesloten worden."

"De beslissing om de bergpas al dan niet open te stellen is aan de Dienst Mobiliteit, maar die moet vooral de veiligheid van zijn eigen medewerkers garanderen", ging Morabito verder. "Het probleem is dat het op de top al een maand lang elke dag aan het sneeuwen is. Het sneeuwruimen vraagt veel werk."

Bij de organisatie zijn ze niet ongerust. Volgens hen mag de etappe niet in gevaar mogen komen. "Bij plan B zou de rit alleen 7 km korter zijn en 500 meter minder hoog. Ik herinner me dat de renners in 2006 als alternatief ook al eens door de tunnel moesten rijden”, besloot Morabito.

Valle d'Aosta, frese al lavoro per sgomberare dalla neve la strada statale 27 sul Colle del Gran San Bernardo che percorrerà il Giro d'Italia il 19 maggio: le immagini dal drone #ColleGranSanBernardo #Valled 'Aosta #neve #Girod 'Italia #localteam pic.twitter.com/2At3QVeFrk — Local Team (@localteamtv) April 27, 2023