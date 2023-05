ROZE! Remco Evenepoel verpulvert iedereen in de openingstijdrit en zet concurrenten al op serieuze achterstand

Remco Evenepoel heeft de openingstijdrit van de Giro met grote voorsprong gewonnen op de concurrentie. Roglič kijkt nu al tegen een achterstand van meer dan 40 seconden aan.

Eindelijk was het zover: de Giro is eindelijk van start gegaan. Tussen Fossacesia Marina en Ortana moesten zo'n 19,6 kilometer worden afgelegd. De toppers stonden bijna allemaal bij elkaar aan de start en dus was het wachten.

Ondertussen hadden al enkele renners een maatstaf gezet. De eerste door Mads Pedersen, daarna deden McNulty, Vine, Hart en Almeida beter aan de streep. Daarna was het wachten op Evenepoel, Roglic, Ganna en Küng.

Evenepoel kwam als eerste voorbij aan het eerste tussenpunt en zette Roglic daar al op 26 seconden, Ganna volgde al op 12 seconden, Küng op 22 seconden. Aan het tweede tussenpunt zette Evenepoel Roglič en Küng al op meer dan een halve minuut, Ganna bleef hangen op 15 seconden.

Evenepoel breidt uit en pakt meteen het roze

Aan de streep verpulverde Evenepoel de tijd van Almeida, hij was uiteindelijk 29 seconden sneller dan de Portugees. Roglič strandde uiteindelijk op 43 seconden, net als Küng. Ganna werd uiteindelijk op 22 seconden gezet en werd tweede.

Remco Evenepoel pakt dus de eerste roze trui in deze Giro en zet de concurrentie meteen op heel wat achterstand. Evenepoel is zo de eerste Belg sinds Rik Verbrugghe in 2001 die het roze pakt.

Results powered by FirstCycling.com