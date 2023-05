🎥 Belgisch talent aan het feest in Parijs-Roubaix voor beloften, De Lie grijpt nipt naast twee op twee

België heeft opnieuw een winnaar in Parijs-Roubaix voor beloften met Tijl De Decker. Arnaud De Lie werd in Tro-Bro Léon dan weer tweede.

Tijl De Decker is een 22-jarig toptalent uit het Development Team van Lotto Dstny. De jonge Belg won dit jaar al een rit in de Ronde van Taiwan bij de profs.

Lotto-Dstny Development Team en Soudal Quick-Step Devo Team kwamen met een erg sterke ploeg aan de start en voor de finale bleven er nog zo'n 30 renners over. Na de stroken van Camphin-en-Pévèle en Carrefour de l'Arbre bleef enkel De Decker nog over.

De Decker hield zo'n minuut over op Gil Gelder van Soudal Quick-Step. De Decker volgt Tom Pidcock op, die in 2019 won. De laatste drie jaar was er door corona en organisatorische problemen geen wedstrijd. Stan Dewulf was de laatste Belgische winnaar in 2018.

🔥 TIJL DE DECKER REMPORTE PARIS-ROUBAIX U23 🔥



Magnifique victoire en solitaire du belge 😍 pic.twitter.com/XWZgXDkf5D May 7, 2023

In Tro-Bro Léon, een eendagswedstrijd in Frankrijk met ook heel wat onverharde stroken, was Lotto Dstny ook vertegenwoordigd in de kopgroep. Arnaud De Lie, die zaterdag nog won in de GP du Morbihan was mee in de kopgroep.

De Lie zette zich vroeg op kop en werd al snel voorbij gestoken, maar De Lie leek toch nog zijn hand uit te steken naar de overwinning. Maar de Italiaan Giacomo Nizzolo kwam er toch nog over.

De Lie had nog een sterke eindjump, maar Nizzolo pakte toch de overwinning. Voor De Lie is het toch een geslaagd weekend met een overwinning en een tweede plaats.