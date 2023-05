Demi Vollering grijpt nipt naast eindzege in La Vuelta en haalt nog eens uit naar Annemiek van Vleuten

Demi Vollering heeft in La Vuelta Femenina net naast de eindzege gepakt. De Nederlandse wees nog eens naar Annemiek van Vleuten na haar actie van zaterdag.

Demi Vollering probeerde op de slotklim nog alles uit de kast te halen om haar achterstand in het klassement goed te maken. Dat mislukte net, want Vollering kwam uiteindelijk 9 seconden tekort om het eindklassement te winnen.

"Ik ben alleszins enorm blij dat ik hier de ritzege heb kunnen pakken. Ik ga uiteindelijk naar huis met twee etappeoverwinningen op zak. Dat is echt heel mooi", zei Vollering in het flashinterview.

Maar de Nederlandse kwam toch nog eens terug op de aanval van Annemiek van Vleuten, die aanviel tijdens een plaspauze van Vollering. "Als het in de voorlaatste rit iets anders was gelopen, had ik ook het eindklassement kunnen winnen."

"Het is jammer dat ik toen niet met de besten kon meedoen. Maar we hebben als ploeg laten zien wat we waard zijn en ik ben heel erg blij met de strijd die we hebben kunnen leveren in deze slotetappe", besloot Vollering nog.