Onwaarschijnlijk verhaal van vervanger van gevallen van Jan Tratnik, met zelfs nog een extra dopingcontrole

De Brit Thomas Gloag (21) werd in allerijl nog opgeroepen om deel te nemen aan de Giro. Niet verwonderlijk dat de Brit in de tijdrit op serieuze achterstand eindigde van Remco Evenepoel.

Na de aanrijding van Jan Tratnik op training moest hij na een check-up in het ziekenhuis forfait geven voor de start van de Giro. De Brit Thomas Gloag werd in allerijl opgeroepen om nog de Giro te komen rijden.

"Ik had mijn telefoon uitgezet gedurende een training van vier uur. Nadat ik terugkwam had ik ontzettend veel gemiste oproepen. Ik belde ploegleider Grischa Niermann en hij zei me in een kort belletje dat ik naar Italië moest komen", zei de Brit op de ploegwebsite van Jumbo-Visma.

"Toen ben ik mijn tassen gaan pakken. Ik kwam rond drie uur ‘s nachts aan in het hotel." Gloag kreeg om 7u00 ook nog een dopingcontrole. Zijn resultaat in de tijdrit was dan ook niet om naar huis te schrijven.

Gloag werd 148ste op 3'21" van winnaar Remco Evenepoel. "Ik kijk echt ontzettend uit naar de komende weken, maar tegelijk voel ik mee met Jan. Hij was een belangrijke pion voor Primoz. Maar ook met mijn vorm zit het wel goed", besloot de Brit nog.