Slokop Demi Vollering heeft een overvol programma: "Maar op deze manier kan je het blijven volhouden"

Demi Vollering heeft dit seizoen al heel wat koersen gereden en er zitten er nog aan te komen. Zo rijdt ze nog de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Burgos.

Het was al een druk voorjaar voor Demi Vollering. Zo begon ze in de Omloop Het Nieuwsblad en nadien volgden nog onder meer de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Ardennenklassiekers. Ook reed ze begin mij de Vuelta.

Vollering pakte al 7 zeges en neemt heel wat hooi op haar vork. Ook komen daar nog enkele koersen bij, want ze start in principe in de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Burgos.

Ex-renster Lieselot Delcroix die bij Jumbo-Visma coach is, denkt niet dat Vollering te veel doet. "Ik denk dat ze ergens tussen de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen op hoogtestage zal geweest zijn", vertelde Delcroix in De Tribune.

"De specifieke periodes waarin niet gekoerst wordt en voornamelijk getraind wordt, heb je ook nodig om een bepaald basisniveau te kunnen aanhouden", ging Delcroix verder. "Al is het door de overvolle kalender bij de vrouwen wel goed plannen."

Delcroix denkt dat Vollering na de Ronde van Burgos wat pauze zal nemen. "Zo zal ze voor de zomer goed kunnen trainen. Op die manier kan je het wel volhouden", aldus Delcroix. In de zomer zijn de Tour en het WK het grote doel voor Vollering.